Le prix en temps réel de Monkey The Picasso est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MONKEY à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MONKEY facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Monkey The Picasso (MONKEY)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MONKEY à USD

$0.00024496
$0.00024496$0.00024496
-21.90%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Monkey The Picasso (MONKEY) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:12:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Monkey The Picasso (MONKEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-21.92%

-55.67%

-55.67%

Le prix en temps réel de Monkey The Picasso (MONKEY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MONKEY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MONKEY est $ 0.0055935, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MONKEY a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -21.92% sur 24 heures et de -55.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 232.67K
$ 232.67K$ 232.67K

--
----

$ 240.02K
$ 240.02K$ 240.02K

949.82M
949.82M 949.82M

979,822,904.465455
979,822,904.465455 979,822,904.465455

La capitalisation boursière actuelle de Monkey The Picasso est de $ 232.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MONKEY est de 949.82M, avec une offre totale de 979822904.465455. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 240.02K.

Historique du prix de Monkey The Picasso (MONKEY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Monkey The Picasso en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Monkey The Picasso en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Monkey The Picasso en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Monkey The Picasso en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-21.92%
30 jours$ 0-89.51%
60 jours$ 0-94.00%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

Ressource de Monkey The Picasso (MONKEY)

Site officiel

Prévision de prix de Monkey The Picasso (USD)

Combien vaudra Monkey The Picasso (MONKEY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Monkey The Picasso (MONKEY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Monkey The Picasso.

Consultez la prévision de prix de Monkey The Picasso maintenant !

MONKEY en devises locales

Tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY)

Comprendre la tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MONKEY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Monkey The Picasso (MONKEY)

Combien vaut Monkey The Picasso (MONKEY) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MONKEY en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MONKEY à USD ?
Le prix actuel de MONKEY en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Monkey The Picasso ?
La capitalisation boursière de MONKEY est de $ 232.67K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MONKEY ?
L'offre en circulation de MONKEY est de 949.82M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MONKEY ?
MONKEY a atteint un prix ATH de 0.0055935 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MONKEY ?
MONKEY a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MONKEY ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MONKEY est de -- USD.
Est-ce que MONKEY va augmenter cette année ?
MONKEY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MONKEY pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:12:34 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.