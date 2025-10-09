Informations sur le prix de Monkey The Picasso (MONKEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -21.92% Variation du prix (7 j) -55.67% Variation du prix (7 j) -55.67%

Le prix en temps réel de Monkey The Picasso (MONKEY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MONKEY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MONKEY est $ 0.0055935, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MONKEY a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -21.92% sur 24 heures et de -55.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Monkey The Picasso (MONKEY)

Capitalisation boursière $ 232.67K$ 232.67K $ 232.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 240.02K$ 240.02K $ 240.02K Offre en circulation 949.82M 949.82M 949.82M Offre totale 979,822,904.465455 979,822,904.465455 979,822,904.465455

La capitalisation boursière actuelle de Monkey The Picasso est de $ 232.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MONKEY est de 949.82M, avec une offre totale de 979822904.465455. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 240.02K.