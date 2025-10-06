Informations sur le prix de MM72 (MM72) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00502433$ 0.00502433 $ 0.00502433 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.38% Changement de prix (1J) -6.37% Variation du prix (7 j) -30.27% Variation du prix (7 j) -30.27%

Le prix en temps réel de MM72 (MM72) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MM72 a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MM72 est $ 0.00502433, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MM72 a évolué de -0.38% au cours de la dernière heure, -6.37% sur 24 heures et de -30.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MM72 (MM72)

Capitalisation boursière $ 157.70K$ 157.70K $ 157.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 225.29K$ 225.29K $ 225.29K Offre en circulation 70.00B 70.00B 70.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MM72 est de $ 157.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MM72 est de 70.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 225.29K.