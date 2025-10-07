Informations sur le prix de MasterDEX (MDEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00911671 $ 0.00911671 $ 0.00911671 Bas 24 h $ 0.01352039 $ 0.01352039 $ 0.01352039 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00911671$ 0.00911671 $ 0.00911671 Haut 24 h $ 0.01352039$ 0.01352039 $ 0.01352039 Sommet historique $ 0.062218$ 0.062218 $ 0.062218 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -31.29% Variation du prix (7 j) +19.68% Variation du prix (7 j) +19.68%

Le prix en temps réel de MasterDEX (MDEX) est de $0.00917394. Au cours des dernières 24 heures, MDEX a évolué entre un minimum de $ 0.00911671 et un maximum de $ 0.01352039, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MDEX est $ 0.062218, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MDEX a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -31.29% sur 24 heures et de +19.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MasterDEX (MDEX)

Capitalisation boursière $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Offre en circulation 294.63M 294.63M 294.63M Offre totale 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MasterDEX est de $ 2.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MDEX est de 294.63M, avec une offre totale de 300000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.74M.