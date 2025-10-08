Informations sur le prix de maow (MAOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001344 $ 0.00001344 $ 0.00001344 Bas 24 h $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001344$ 0.00001344 $ 0.00001344 Haut 24 h $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Sommet historique $ 0.00062638$ 0.00062638 $ 0.00062638 Prix le plus bas $ 0.00001344$ 0.00001344 $ 0.00001344 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) -14.16% Variation du prix (7 j) -7.58% Variation du prix (7 j) -7.58%

Le prix en temps réel de maow (MAOW) est de $0.0000136. Au cours des dernières 24 heures, MAOW a évolué entre un minimum de $ 0.00001344 et un maximum de $ 0.00001588, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAOW est $ 0.00062638, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001344.

En termes de performance à court terme, MAOW a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, -14.16% sur 24 heures et de -7.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour maow (MAOW)

Capitalisation boursière $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Offre en circulation 999.73M 999.73M 999.73M Offre totale 999,725,314.551681 999,725,314.551681 999,725,314.551681

La capitalisation boursière actuelle de maow est de $ 13.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAOW est de 999.73M, avec une offre totale de 999725314.551681. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.60K.