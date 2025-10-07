Informations sur le prix de Mantis (SN123) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Bas 24 h $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Haut 24 h $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 Sommet historique $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Prix le plus bas $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Variation du prix (1 h) -0.91% Changement de prix (1J) +7.19% Variation du prix (7 j) +13.24% Variation du prix (7 j) +13.24%

Le prix en temps réel de Mantis (SN123) est de $4.06. Au cours des dernières 24 heures, SN123 a évolué entre un minimum de $ 3.75 et un maximum de $ 4.11, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN123 est $ 7.36, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.84.

En termes de performance à court terme, SN123 a évolué de -0.91% au cours de la dernière heure, +7.19% sur 24 heures et de +13.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mantis (SN123)

Capitalisation boursière $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Offre en circulation 1.35M 1.35M 1.35M Offre totale 1,350,271.906300539 1,350,271.906300539 1,350,271.906300539

La capitalisation boursière actuelle de Mantis est de $ 5.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN123 est de 1.35M, avec une offre totale de 1350271.906300539. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.47M.