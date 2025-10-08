Le prix en temps réel de Loaded Lions est aujourd'hui de 0.01541991 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LION à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LION facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Loaded Lions est aujourd'hui de 0.01541991 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LION à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LION facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur LION

Informations sur le prix de LION

Livre blanc de LION

Site officiel de LION

Tokenomics de LION

Prévisions de prix de LION

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Loaded Lions

Prix de Loaded Lions (LION)

Non listé

Prix en temps réel : 1 LION à USD

$0.01543231
$0.01543231$0.01543231
-1.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Loaded Lions (LION) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 17:38:22 (UTC+8)

Informations sur le prix de Loaded Lions (LION) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01504454
$ 0.01504454$ 0.01504454
Bas 24 h
$ 0.01584128
$ 0.01584128$ 0.01584128
Haut 24 h

$ 0.01504454
$ 0.01504454$ 0.01504454

$ 0.01584128
$ 0.01584128$ 0.01584128

$ 0.03159196
$ 0.03159196$ 0.03159196

$ 0.00221931
$ 0.00221931$ 0.00221931

-0.48%

-1.94%

-1.89%

-1.89%

Le prix en temps réel de Loaded Lions (LION) est de $0.01541991. Au cours des dernières 24 heures, LION a évolué entre un minimum de $ 0.01504454 et un maximum de $ 0.01584128, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LION est $ 0.03159196, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00221931.

En termes de performance à court terme, LION a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de -1.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Loaded Lions (LION)

$ 472.21M
$ 472.21M$ 472.21M

--
----

$ 1.54B
$ 1.54B$ 1.54B

30.62B
30.62B 30.62B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Loaded Lions est de $ 472.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LION est de 30.62B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.54B.

Historique du prix de Loaded Lions (LION) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Loaded Lions en USD était de $ -0.00030574697081694.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Loaded Lions en USD était de $ -0.0032522209.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Loaded Lions en USD était de $ -0.0033078559.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Loaded Lions en USD était de $ -0.000162507932413073.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00030574697081694-1.94%
30 jours$ -0.0032522209-21.09%
60 jours$ -0.0033078559-21.45%
90 jours$ -0.000162507932413073-1.04%

Qu'est-ce que Loaded Lions (LION)

Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems!

Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Loaded Lions (LION)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Loaded Lions (USD)

Combien vaudra Loaded Lions (LION) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Loaded Lions (LION) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Loaded Lions.

Consultez la prévision de prix de Loaded Lions maintenant !

LION en devises locales

Tokenomics de Loaded Lions (LION)

Comprendre la tokenomics de Loaded Lions (LION) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LION !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Loaded Lions (LION)

Combien vaut Loaded Lions (LION) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LION en USD est de 0.01541991 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LION à USD ?
Le prix actuel de LION en USD est $ 0.01541991. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Loaded Lions ?
La capitalisation boursière de LION est de $ 472.21M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LION ?
L'offre en circulation de LION est de 30.62B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LION ?
LION a atteint un prix ATH de 0.03159196 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LION ?
LION a vu un prix ATL de 0.00221931 USD.
Quel est le volume de trading de LION ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LION est de -- USD.
Est-ce que LION va augmenter cette année ?
LION pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LION pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 17:38:22 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Loaded Lions (LION)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.