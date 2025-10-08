Informations sur le prix de Loaded Lions (LION) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01504454 $ 0.01504454 $ 0.01504454 Bas 24 h $ 0.01584128 $ 0.01584128 $ 0.01584128 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01504454$ 0.01504454 $ 0.01504454 Haut 24 h $ 0.01584128$ 0.01584128 $ 0.01584128 Sommet historique $ 0.03159196$ 0.03159196 $ 0.03159196 Prix le plus bas $ 0.00221931$ 0.00221931 $ 0.00221931 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) -1.89% Variation du prix (7 j) -1.89%

Le prix en temps réel de Loaded Lions (LION) est de $0.01541991. Au cours des dernières 24 heures, LION a évolué entre un minimum de $ 0.01504454 et un maximum de $ 0.01584128, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LION est $ 0.03159196, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00221931.

En termes de performance à court terme, LION a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de -1.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Loaded Lions (LION)

Capitalisation boursière $ 472.21M$ 472.21M $ 472.21M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.54B$ 1.54B $ 1.54B Offre en circulation 30.62B 30.62B 30.62B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Loaded Lions est de $ 472.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LION est de 30.62B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.54B.