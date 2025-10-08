Informations sur le prix de Live Ai (LAU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.069665 Haut 24 h $ 0.076296 Sommet historique $ 1.32 Prix le plus bas $ 0.04849458 Variation du prix (1 h) -0.66% Changement de prix (1J) -7.46% Variation du prix (7 j) -9.45%

Le prix en temps réel de Live Ai (LAU) est de $0.07021. Au cours des dernières 24 heures, LAU a évolué entre un minimum de $ 0.069665 et un maximum de $ 0.076296, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LAU est $ 1.32, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04849458.

En termes de performance à court terme, LAU a évolué de -0.66% au cours de la dernière heure, -7.46% sur 24 heures et de -9.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Live Ai (LAU)

Capitalisation boursière $ 70.04K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 70.04K Offre en circulation 1.00M Offre totale 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Live Ai est de $ 70.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LAU est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 70.04K.