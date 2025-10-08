Informations sur le prix de Lightspeed (SPEED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00057343 $ 0.00057343 $ 0.00057343 Bas 24 h $ 0.00062186 $ 0.00062186 $ 0.00062186 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00057343$ 0.00057343 $ 0.00057343 Haut 24 h $ 0.00062186$ 0.00062186 $ 0.00062186 Sommet historique $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Prix le plus bas $ 0.00028321$ 0.00028321 $ 0.00028321 Variation du prix (1 h) -0.46% Changement de prix (1J) -5.52% Variation du prix (7 j) -0.80% Variation du prix (7 j) -0.80%

Le prix en temps réel de Lightspeed (SPEED) est de $0.00057343. Au cours des dernières 24 heures, SPEED a évolué entre un minimum de $ 0.00057343 et un maximum de $ 0.00062186, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPEED est $ 0.00236018, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00028321.

En termes de performance à court terme, SPEED a évolué de -0.46% au cours de la dernière heure, -5.52% sur 24 heures et de -0.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lightspeed (SPEED)

Capitalisation boursière $ 147.72K$ 147.72K $ 147.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 171.91K$ 171.91K $ 171.91K Offre en circulation 257.60M 257.60M 257.60M Offre totale 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

La capitalisation boursière actuelle de Lightspeed est de $ 147.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPEED est de 257.60M, avec une offre totale de 299792458.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 171.91K.