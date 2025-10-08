Informations sur le prix de Libra (LIBRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01001842 $ 0.01001842 $ 0.01001842 Bas 24 h $ 0.01607959 $ 0.01607959 $ 0.01607959 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01001842$ 0.01001842 $ 0.01001842 Haut 24 h $ 0.01607959$ 0.01607959 $ 0.01607959 Sommet historique $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Prix le plus bas $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Variation du prix (1 h) +11.87% Changement de prix (1J) -29.55% Variation du prix (7 j) -22.44% Variation du prix (7 j) -22.44%

Le prix en temps réel de Libra (LIBRA) est de $0.01124253. Au cours des dernières 24 heures, LIBRA a évolué entre un minimum de $ 0.01001842 et un maximum de $ 0.01607959, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIBRA est $ 0.752851, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00708354.

En termes de performance à court terme, LIBRA a évolué de +11.87% au cours de la dernière heure, -29.55% sur 24 heures et de -22.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Libra (LIBRA)

Capitalisation boursière $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.98M$ 11.98M $ 11.98M Offre en circulation 256.42M 256.42M 256.42M Offre totale 999,989,725.997898 999,989,725.997898 999,989,725.997898

La capitalisation boursière actuelle de Libra est de $ 3.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIBRA est de 256.42M, avec une offre totale de 999989725.997898. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.98M.