Informations sur le prix de LeemonHead (LEEMON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00016027 $ 0.00016027 $ 0.00016027 Bas 24 h $ 0.00019759 $ 0.00019759 $ 0.00019759 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00016027$ 0.00016027 $ 0.00016027 Haut 24 h $ 0.00019759$ 0.00019759 $ 0.00019759 Sommet historique $ 0.00025495$ 0.00025495 $ 0.00025495 Prix le plus bas $ 0.00016027$ 0.00016027 $ 0.00016027 Variation du prix (1 h) +0.56% Changement de prix (1J) +15.78% Variation du prix (7 j) -4.67% Variation du prix (7 j) -4.67%

Le prix en temps réel de LeemonHead (LEEMON) est de $0.00019759. Au cours des dernières 24 heures, LEEMON a évolué entre un minimum de $ 0.00016027 et un maximum de $ 0.00019759, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LEEMON est $ 0.00025495, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00016027.

En termes de performance à court terme, LEEMON a évolué de +0.56% au cours de la dernière heure, +15.78% sur 24 heures et de -4.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LeemonHead (LEEMON)

Capitalisation boursière $ 197.59K$ 197.59K $ 197.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 197.59K$ 197.59K $ 197.59K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LeemonHead est de $ 197.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LEEMON est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 197.59K.