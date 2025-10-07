Informations sur le prix de LAMBO (LAMBO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00014493 $ 0.00014493 $ 0.00014493 Bas 24 h $ 0.00016336 $ 0.00016336 $ 0.00016336 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00014493$ 0.00014493 $ 0.00014493 Haut 24 h $ 0.00016336$ 0.00016336 $ 0.00016336 Sommet historique $ 0.00568286$ 0.00568286 $ 0.00568286 Prix le plus bas $ 0.00006811$ 0.00006811 $ 0.00006811 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) +5.09% Variation du prix (7 j) +2.38% Variation du prix (7 j) +2.38%

Le prix en temps réel de LAMBO (LAMBO) est de $0.00015234. Au cours des dernières 24 heures, LAMBO a évolué entre un minimum de $ 0.00014493 et un maximum de $ 0.00016336, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LAMBO est $ 0.00568286, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006811.

En termes de performance à court terme, LAMBO a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, +5.09% sur 24 heures et de +2.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LAMBO (LAMBO)

Capitalisation boursière $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LAMBO est de $ 1.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LAMBO est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.52M.