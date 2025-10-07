Informations sur le prix de Koru (KORU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.20% Changement de prix (1J) -2.09% Variation du prix (7 j) -17.97% Variation du prix (7 j) -17.97%

Le prix en temps réel de Koru (KORU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KORU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KORU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KORU a évolué de +0.20% au cours de la dernière heure, -2.09% sur 24 heures et de -17.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Koru (KORU)

Capitalisation boursière $ 65.89K$ 65.89K $ 65.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.89K$ 65.89K $ 65.89K Offre en circulation 495.10M 495.10M 495.10M Offre totale 495,097,515.011988 495,097,515.011988 495,097,515.011988

La capitalisation boursière actuelle de Koru est de $ 65.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KORU est de 495.10M, avec une offre totale de 495097515.011988. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.89K.