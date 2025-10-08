Informations sur le prix de Kin (KIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.11% Changement de prix (1J) -6.59% Variation du prix (7 j) +5.21% Variation du prix (7 j) +5.21%

Le prix en temps réel de Kin (KIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KIN est $ 0.00122572, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KIN a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, -6.59% sur 24 heures et de +5.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kin (KIN)

Capitalisation boursière $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Offre en circulation 2.65T 2.65T 2.65T Offre totale 2,647,310,338,470.703 2,647,310,338,470.703 2,647,310,338,470.703

La capitalisation boursière actuelle de Kin est de $ 3.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KIN est de 2.65T, avec une offre totale de 2647310338470.703. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.10M.