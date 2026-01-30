KIN

Kindred est un réseau d'IA propulsé par des personnages, donnant vie à des licences officielles emblématiques sous la forme d'une présence constante et émotionnellement intelligente à vos côtés.

ClassementNo.1269

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.46%

Offre en circulation147,187,500

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1471%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.12448435891360893,2026-01-30

Prix le plus bas0.015000419475530989,2026-02-14

Blockchain publiqueBSC

