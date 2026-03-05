Prix de Kindred Labs aujourd'hui

Le prix de Kindred Labs (KIN) en direct est actuellement de $ 0.03582, avec une variation de 27.11 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KIN en USD est de $ 0.03582 par KIN.

Kindred Labs se classe actuellement au n°1269 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5.27M et une offre en circulation de 147.19M KIN. Au cours des dernières 24 heures, KIN a été échangé entre $ 0.02744 (plus bas) et $ 0.0448 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.12448435891360893, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.015000419475530989.

En termes de performance à court terme, KIN a varié de -8.02% au cours de la dernière heure et de +76.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 86.98K.

Informations de marché pour Kindred Labs (KIN)

Classement No.1269 Capitalisation boursière $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M Volume (24 h) $ 86.98K$ 86.98K $ 86.98K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.82M$ 35.82M $ 35.82M Offre en circulation 147.19M 147.19M 147.19M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 14.71% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Kindred Labs est de $ 5.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 86.98K. L'offre en circulation de KIN est de 147.19M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.82M.