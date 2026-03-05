Buy CryptoMarketsSpotFuturesGOLDEarnEvent Center
Le prix de Kindred Labs en direct est actuellement de 0.03582 USD. La capitalisation boursière de KIN est de 5,272,256.25 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de KIN en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !

Cours Kindred Labs(KIN)

Prix en temps réel : 1 KIN à USD

$0.03582
+27.11%1D
USD
Graphique du prix de Kindred Labs (KIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-03-05 21:17:37 (UTC+8)

Prix de Kindred Labs aujourd'hui

Le prix de Kindred Labs (KIN) en direct est actuellement de $ 0.03582, avec une variation de 27.11 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KIN en USD est de $ 0.03582 par KIN.

Kindred Labs se classe actuellement au n°1269 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5.27M et une offre en circulation de 147.19M KIN. Au cours des dernières 24 heures, KIN a été échangé entre $ 0.02744 (plus bas) et $ 0.0448 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.12448435891360893, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.015000419475530989.

En termes de performance à court terme, KIN a varié de -8.02% au cours de la dernière heure et de +76.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 86.98K.

Informations de marché pour Kindred Labs (KIN)

No.1269

$ 5.27M
$ 86.98K
$ 35.82M
147.19M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.71%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Kindred Labs est de $ 5.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 86.98K. L'offre en circulation de KIN est de 147.19M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.82M.

Historique du prix de Kindred Labs en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02744
Bas 24 h
$ 0.0448
Haut 24 h

$ 0.02744
$ 0.0448
$ 0.12448435891360893
$ 0.015000419475530989
-8.02%

+27.11%

+76.71%

+76.71%

Historique du prix de Kindred Labs (KIN) en USD

Suivez la variation du prix de Kindred Labs aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0076397+27.11%
30 jours$ +0.01933+117.22%
60 jours$ +0.00582+19.40%
90 jours$ +0.00582+19.40%
Variation du prix de Kindred Labs aujourd'hui

Aujourd'hui, KIN a enregistré une variation de $ +0.0076397 (+27.11%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Kindred Labs sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01933 (+117.22%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Kindred Labs

En élargissant la vue à 60 jours, KIN a constaté une variation de $ +0.00582 (+19.40%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Kindred Labs sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00582 (+19.40%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Kindred Labs (KIN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Kindred Labs.

Analyse pourKindred Labs

Cette analyse s'appuie sur des modèles d'IA pour évaluer l'évolution récente des prix de Kindred Labs, la dynamique des volumes et le sentiment de marché. Le traitement des données en temps réel met en évidence les tendances émergentes et les configurations de trading potentielles, afin de soutenir des décisions plus éclairées et plus opportunes.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de Kindred Labs ?

Les prix du token KIN sont influencés par plusieurs facteurs clés :

1. Adoption de l’écosystème – Utilisation au sein des applications de Kindred Labs et des plateformes partenaires
2. Utilité du token – Demande pour le KIN dans les transactions, les récompenses et la gouvernance
3. Sentiment du marché – Tendances générales du marché des cryptomonnaies et confiance des investisseurs
4. Actualités réglementaires – Évolutions en matière de conformité et clarification juridique
5. Annonces de partenariats – Intégration avec de nouvelles plateformes ou services
6. Dynamique de l’offre – Brûlures de tokens, mécanismes de staking et évolutions de la circulation
7. Progrès en matière de développement – Mises à niveau techniques et jalons de la roadmap
8. Volume de trading – La liquidité sur les exchanges influence la stabilité des prix

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de Kindred Labs aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix de KIN aujourd’hui pour plusieurs raisons clés : prise de décisions en matière de trading, suivi des portefeuilles, timing du marché pour l’achat ou la vente, analyse d’investissement et mise à jour de la valeur de leurs avoirs. Les cours en temps réel aident les traders à tirer parti de la volatilité et à prendre des décisions financières éclairées.

Prédiction du prix de Kindred Labs

Prévision du prix de Kindred Labs (KIN) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de KIN en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Kindred Labs (KIN) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de Kindred Labs pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix le Kindred Labs pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de KIN pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de Kindred Labs.

Comment acheter et investir dans du Kindred Labs en France

Prêt à vous lancer avec Kindred Labs ? Acheter du KIN sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Kindred Labs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Kindred Labs (KIN).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Kindred Labs sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Que pouvez-vous faire avec du Kindred Labs

Qu'est-ce que Kindred Labs (KIN)

Kindred est un réseau d'IA propulsé par des personnages, donnant vie à des licences officielles emblématiques sous la forme d'une présence constante et émotionnellement intelligente à vos côtés.

Ressources de Kindred Labs

Pour une compréhension plus approfondie de Kindred Labs, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Kindred Labs
Explorateur de blocs

Dernière mise à jour de la page : 2026-03-05 21:17:37 (UTC+8)

