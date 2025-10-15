Informations sur le prix de KEY (KEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.050296 $ 0.050296 $ 0.050296 Bas 24 h $ 0.0524 $ 0.0524 $ 0.0524 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.050296$ 0.050296 $ 0.050296 Haut 24 h $ 0.0524$ 0.0524 $ 0.0524 Sommet historique $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 Prix le plus bas $ 0.050296$ 0.050296 $ 0.050296 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) -3.17% Variation du prix (7 j) -13.62% Variation du prix (7 j) -13.62%

Le prix en temps réel de KEY (KEY) est de $0.050456. Au cours des dernières 24 heures, KEY a évolué entre un minimum de $ 0.050296 et un maximum de $ 0.0524, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEY est $ 0.226519, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.050296.

En termes de performance à court terme, KEY a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, -3.17% sur 24 heures et de -13.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KEY (KEY)

Capitalisation boursière $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Offre en circulation 97.00M 97.00M 97.00M Offre totale 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de KEY est de $ 4.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEY est de 97.00M, avec une offre totale de 97000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.89M.