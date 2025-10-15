Informations sur le prix de IoTAI (IOTAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01123299 $ 0.01123299 $ 0.01123299 Bas 24 h $ 0.01289238 $ 0.01289238 $ 0.01289238 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01123299$ 0.01123299 $ 0.01123299 Haut 24 h $ 0.01289238$ 0.01289238 $ 0.01289238 Sommet historique $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 Prix le plus bas $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 Variation du prix (1 h) +3.73% Changement de prix (1J) -4.14% Variation du prix (7 j) -19.10% Variation du prix (7 j) -19.10%

Le prix en temps réel de IoTAI (IOTAI) est de $0.01195304. Au cours des dernières 24 heures, IOTAI a évolué entre un minimum de $ 0.01123299 et un maximum de $ 0.01289238, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IOTAI est $ 0.04887246, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00293688.

En termes de performance à court terme, IOTAI a évolué de +3.73% au cours de la dernière heure, -4.14% sur 24 heures et de -19.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour IoTAI (IOTAI)

Capitalisation boursière $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de IoTAI est de $ 1.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IOTAI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.19M.