Informations sur le prix de Indigo Protocol iUSD (IUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.988299 $ 0.988299 $ 0.988299 Bas 24 h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.988299$ 0.988299 $ 0.988299 Haut 24 h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sommet historique $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.56% Changement de prix (1J) -1.31% Variation du prix (7 j) -1.43% Variation du prix (7 j) -1.43%

Le prix en temps réel de Indigo Protocol iUSD (IUSD) est de $0.989482. Au cours des dernières 24 heures, IUSD a évolué entre un minimum de $ 0.988299 et un maximum de $ 1.011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IUSD est $ 1.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, IUSD a évolué de -0.56% au cours de la dernière heure, -1.31% sur 24 heures et de -1.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Capitalisation boursière $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Offre en circulation 9.52M 9.52M 9.52M Offre totale 9,522,411.050995 9,522,411.050995 9,522,411.050995

La capitalisation boursière actuelle de Indigo Protocol iUSD est de $ 9.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IUSD est de 9.52M, avec une offre totale de 9522411.050995. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.42M.