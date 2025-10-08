Le prix en temps réel de Indigo Protocol iUSD est aujourd'hui de 0.989482 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de IUSD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix IUSD facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Indigo Protocol iUSD est aujourd'hui de 0.989482 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de IUSD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix IUSD facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur IUSD

Informations sur le prix de IUSD

Site officiel de IUSD

Tokenomics de IUSD

Prévisions de prix de IUSD

Prix de Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Prix en temps réel : 1 IUSD à USD

$0.989209
$0.989209$0.989209
-1.20%1D
Graphique du prix de Indigo Protocol iUSD (IUSD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 06:00:07 (UTC+8)

Informations sur le prix de Indigo Protocol iUSD (IUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.988299
$ 0.988299$ 0.988299
Bas 24 h
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Haut 24 h

$ 0.988299
$ 0.988299$ 0.988299

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-1.31%

-1.43%

-1.43%

Le prix en temps réel de Indigo Protocol iUSD (IUSD) est de $0.989482. Au cours des dernières 24 heures, IUSD a évolué entre un minimum de $ 0.988299 et un maximum de $ 1.011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IUSD est $ 1.33, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, IUSD a évolué de -0.56% au cours de la dernière heure, -1.31% sur 24 heures et de -1.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Indigo Protocol iUSD (IUSD)

$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M

--
----

$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M

9.52M
9.52M 9.52M

9,522,411.050995
9,522,411.050995 9,522,411.050995

La capitalisation boursière actuelle de Indigo Protocol iUSD est de $ 9.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IUSD est de 9.52M, avec une offre totale de 9522411.050995. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.42M.

Historique du prix de Indigo Protocol iUSD (IUSD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Indigo Protocol iUSD en USD était de $ -0.0131690093754427.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iUSD en USD était de $ -0.0151544115.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iUSD en USD était de $ -0.0254335463.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iUSD en USD était de $ -0.014914286147064.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0131690093754427-1.31%
30 jours$ -0.0151544115-1.53%
60 jours$ -0.0254335463-2.57%
90 jours$ -0.014914286147064-1.48%

Qu'est-ce que Indigo Protocol iUSD (IUSD)

iUSD is Cardano’s first fault-tolerant and fully collateralized native stablecoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. iUSD is pegged to the median value of USDC, TUSD, and USDT; this design allows iUSD to maintain its peg even if one of the three stablecoins (USDC, TUSD, and USDT) depegs.

The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iUSD from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iUSD within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral.

When users mint iUSD within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iUSD position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iUSD debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iUSD but will exchange Stability Pool iUSD for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iUSD remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process.

Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iUSD in trading strategies.

The Indigo DAO controls the iUSD parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iUSD and all Indigo iAssets.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Ressource de Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Prévision de prix de Indigo Protocol iUSD (USD)

Combien vaudra Indigo Protocol iUSD (IUSD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Indigo Protocol iUSD (IUSD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Indigo Protocol iUSD.

Consultez la prévision de prix de Indigo Protocol iUSD maintenant !

IUSD en devises locales

Tokenomics de Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Comprendre la tokenomics de Indigo Protocol iUSD (IUSD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token IUSD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Indigo Protocol iUSD (IUSD)

Combien vaut Indigo Protocol iUSD (IUSD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de IUSD en USD est de 0.989482 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de IUSD à USD ?
Le prix actuel de IUSD en USD est $ 0.989482. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Indigo Protocol iUSD ?
La capitalisation boursière de IUSD est de $ 9.42M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de IUSD ?
L'offre en circulation de IUSD est de 9.52M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IUSD ?
IUSD a atteint un prix ATH de 1.33 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IUSD ?
IUSD a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de IUSD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IUSD est de -- USD.
Est-ce que IUSD va augmenter cette année ?
IUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IUSD pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 06:00:07 (UTC+8)

