Informations sur IDRX (IDRX)

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

Site officiel : https://idrx.co/ Livre blanc : https://3627254584-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaxcQeErhSMXyyLFdF0D5%2Fuploads%2FJzZx8UONtIdScbmQYuKK%2FWhitepaper%20IDRX.pdf?alt=media&token=e367cbe7-f3d7-40cc-af51-0169d3b4b4ae