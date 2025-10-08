Informations sur le prix de Hive Dollar (HBD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.961603 $ 0.961603 $ 0.961603 Bas 24 h $ 0.993554 $ 0.993554 $ 0.993554 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.961603$ 0.961603 $ 0.961603 Haut 24 h $ 0.993554$ 0.993554 $ 0.993554 Sommet historique $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Prix le plus bas $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -0.79% Variation du prix (7 j) +6.05% Variation du prix (7 j) +6.05%

Le prix en temps réel de Hive Dollar (HBD) est de $0.973327. Au cours des dernières 24 heures, HBD a évolué entre un minimum de $ 0.961603 et un maximum de $ 0.993554, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HBD est $ 3.97, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.424305.

En termes de performance à court terme, HBD a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, -0.79% sur 24 heures et de +6.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hive Dollar (HBD)

Capitalisation boursière $ 34.07M$ 34.07M $ 34.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.07M$ 34.07M $ 34.07M Offre en circulation 34.99M 34.99M 34.99M Offre totale 34,994,974.931 34,994,974.931 34,994,974.931

La capitalisation boursière actuelle de Hive Dollar est de $ 34.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HBD est de 34.99M, avec une offre totale de 34994974.931. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.07M.