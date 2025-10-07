Informations sur le prix de HAVAH (HVH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00101493 Haut 24 h $ 0.00124438 Sommet historique $ 0.106849 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -17.06% Variation du prix (7 j) -10.72%

Le prix en temps réel de HAVAH (HVH) est de $0.0010214. Au cours des dernières 24 heures, HVH a évolué entre un minimum de $ 0.00101493 et un maximum de $ 0.00124438, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HVH est $ 0.106849, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HVH a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -17.06% sur 24 heures et de -10.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HAVAH (HVH)

Capitalisation boursière $ 994.62K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.21M Offre en circulation 973.87M Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HAVAH est de $ 994.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HVH est de 973.87M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.21M.