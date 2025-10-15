Informations sur le prix de haHYPE (HAHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 38.33 $ 38.33 $ 38.33 Bas 24 h $ 41.12 $ 41.12 $ 41.12 Haut 24 h Bas 24 h $ 38.33$ 38.33 $ 38.33 Haut 24 h $ 41.12$ 41.12 $ 41.12 Sommet historique $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Prix le plus bas $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Variation du prix (1 h) -0.02% Changement de prix (1J) -1.59% Variation du prix (7 j) -14.35% Variation du prix (7 j) -14.35%

Le prix en temps réel de haHYPE (HAHYPE) est de $39.71. Au cours des dernières 24 heures, HAHYPE a évolué entre un minimum de $ 38.33 et un maximum de $ 41.12, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAHYPE est $ 59.84, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 14.81.

En termes de performance à court terme, HAHYPE a évolué de -0.02% au cours de la dernière heure, -1.59% sur 24 heures et de -14.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour haHYPE (HAHYPE)

Capitalisation boursière $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Offre en circulation 86.85K 86.85K 86.85K Offre totale 86,810.03763955578 86,810.03763955578 86,810.03763955578

La capitalisation boursière actuelle de haHYPE est de $ 3.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAHYPE est de 86.85K, avec une offre totale de 86810.03763955578. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.45M.