Informations sur le prix de Green (GREEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +9.31% Changement de prix (1J) +0.55% Variation du prix (7 j) +18.12% Variation du prix (7 j) +18.12%

Le prix en temps réel de Green (GREEN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GREEN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GREEN est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GREEN a évolué de +9.31% au cours de la dernière heure, +0.55% sur 24 heures et de +18.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Green (GREEN)

Capitalisation boursière $ 17.91M$ 17.91M $ 17.91M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.91M$ 17.91M $ 17.91M Offre en circulation 47.63B 47.63B 47.63B Offre totale 47,625,487,396.69246 47,625,487,396.69246 47,625,487,396.69246

La capitalisation boursière actuelle de Green est de $ 17.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GREEN est de 47.63B, avec une offre totale de 47625487396.69246. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.91M.