Informations sur le prix de Gorilla (GORILLA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0029709 $ 0.0029709 $ 0.0029709 Bas 24 h $ 0.0049815 $ 0.0049815 $ 0.0049815 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0029709$ 0.0029709 $ 0.0029709 Haut 24 h $ 0.0049815$ 0.0049815 $ 0.0049815 Sommet historique $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 Prix le plus bas $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 Variation du prix (1 h) -0.49% Changement de prix (1J) +13.61% Variation du prix (7 j) +24.16% Variation du prix (7 j) +24.16%

Le prix en temps réel de Gorilla (GORILLA) est de $0.00360827. Au cours des dernières 24 heures, GORILLA a évolué entre un minimum de $ 0.0029709 et un maximum de $ 0.0049815, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GORILLA est $ 0.01120028, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0011281.

En termes de performance à court terme, GORILLA a évolué de -0.49% au cours de la dernière heure, +13.61% sur 24 heures et de +24.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gorilla (GORILLA)

Capitalisation boursière $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gorilla est de $ 3.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GORILLA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.60M.