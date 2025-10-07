Informations sur le prix de GoPulse (GO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.095114 Haut 24 h $ 0.09719 Sommet historique $ 0.133798 Prix le plus bas $ 0.073234 Variation du prix (1 h) -1.17% Changement de prix (1J) -0.91% Variation du prix (7 j) -2.94%

Le prix en temps réel de GoPulse (GO) est de $0.095511. Au cours des dernières 24 heures, GO a évolué entre un minimum de $ 0.095114 et un maximum de $ 0.09719, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GO est $ 0.133798, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.073234.

En termes de performance à court terme, GO a évolué de -1.17% au cours de la dernière heure, -0.91% sur 24 heures et de -2.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GoPulse (GO)

Capitalisation boursière $ 1.64M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.64M Offre en circulation 17.23M Offre totale 17,233,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GoPulse est de $ 1.64M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GO est de 17.23M, avec une offre totale de 17233000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.64M.