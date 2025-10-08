Tokenomics de GEM (GEM)
The GEM Protocol seeks to resolve the fundamental inefficiencies inherent in conventional point and loyalty systems by introducing a next-generation standard: GEM (Global E-Money). By enabling the seamless conversion of fragmented, corporate-issued points into GEM—a highly liquid and stable digital asset—GEM empowers users with actual purchasing power in both online and offline environments. This transformation is more than just technical; it redefines how value is stored, transferred, and utilized in the digital economy. GEM functions as a flatcoin, maintaining consistent value through its underlying asset mechanisms, and can be used globally as a reliable medium of exchange. By bridging digital and real-world economies, the GEM Protocol is building a truly borderless payment network that delivers utility, trust, and accessibility to individuals and businesses alike, regardless of geography.
Tokenomics de GEM (GEM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GEM (GEM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GEM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GEM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GEM, explorez le prix en direct du token GEM !
Prévision du prix de GEM
Vous voulez savoir dans quelle direction GEM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GEM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
