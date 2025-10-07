Informations sur le prix de GammaSwap (GS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02856319 $ 0.02856319 $ 0.02856319 Bas 24 h $ 0.02979938 $ 0.02979938 $ 0.02979938 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02856319$ 0.02856319 $ 0.02856319 Haut 24 h $ 0.02979938$ 0.02979938 $ 0.02979938 Sommet historique $ 0.365599$ 0.365599 $ 0.365599 Prix le plus bas $ 0.00975745$ 0.00975745 $ 0.00975745 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) -2.57% Variation du prix (7 j) +21.24% Variation du prix (7 j) +21.24%

Le prix en temps réel de GammaSwap (GS) est de $0.02902191. Au cours des dernières 24 heures, GS a évolué entre un minimum de $ 0.02856319 et un maximum de $ 0.02979938, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GS est $ 0.365599, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00975745.

En termes de performance à court terme, GS a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, -2.57% sur 24 heures et de +21.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GammaSwap (GS)

Capitalisation boursière $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.41M$ 46.41M $ 46.41M Offre en circulation 282.92M 282.92M 282.92M Offre totale 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GammaSwap est de $ 8.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GS est de 282.92M, avec une offre totale de 1600000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.41M.