Informations sur le prix de Epoch (EPOCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.43% Variation du prix (7 j) -10.81% Variation du prix (7 j) -10.81%

Le prix en temps réel de Epoch (EPOCH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EPOCH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EPOCH est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EPOCH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.43% sur 24 heures et de -10.81% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Epoch (EPOCH)

Capitalisation boursière $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Offre en circulation 899.86M 899.86M 899.86M Offre totale 899,863,974.791403 899,863,974.791403 899,863,974.791403

La capitalisation boursière actuelle de Epoch est de $ 11.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EPOCH est de 899.86M, avec une offre totale de 899863974.791403. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.74K.