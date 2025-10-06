Informations sur le prix de EMIT (EMIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Bas 24 h $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Haut 24 h $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sommet historique $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Prix le plus bas $ 0.935445$ 0.935445 $ 0.935445 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) -2.75% Variation du prix (7 j) -6.19% Variation du prix (7 j) -6.19%

Le prix en temps réel de EMIT (EMIT) est de $1.066. Au cours des dernières 24 heures, EMIT a évolué entre un minimum de $ 1.043 et un maximum de $ 1.11, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EMIT est $ 1.3, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.935445.

En termes de performance à court terme, EMIT a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, -2.75% sur 24 heures et de -6.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EMIT (EMIT)

Capitalisation boursière $ 158.59K$ 158.59K $ 158.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 158.59K$ 158.59K $ 158.59K Offre en circulation 148.90K 148.90K 148.90K Offre totale 148,902.9133736772 148,902.9133736772 148,902.9133736772

La capitalisation boursière actuelle de EMIT est de $ 158.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMIT est de 148.90K, avec une offre totale de 148902.9133736772. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 158.59K.