Informations sur le prix de Ember Sword (EMBER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.068026$ 0.068026 $ 0.068026 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.08% Changement de prix (1J) -0.62% Variation du prix (7 j) -3.73% Variation du prix (7 j) -3.73%

Le prix en temps réel de Ember Sword (EMBER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, EMBER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EMBER est $ 0.068026, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EMBER a évolué de +0.08% au cours de la dernière heure, -0.62% sur 24 heures et de -3.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ember Sword (EMBER)

Capitalisation boursière $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 745.11K$ 745.11K $ 745.11K Offre en circulation 147.14M 147.14M 147.14M Offre totale 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ember Sword est de $ 43.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMBER est de 147.14M, avec une offre totale de 2500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 745.11K.