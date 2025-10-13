Informations sur le prix de ELLA (ELLA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.0011097
Haut 24 h $ 0.00125235
Sommet historique $ 0.00130934
Prix le plus bas $ 0
Variation du prix (1 h) -1.44%
Changement de prix (1J) +8.34%
Variation du prix (7 j) -6.04%

Le prix en temps réel de ELLA (ELLA) est de $0.00120885. Au cours des dernières 24 heures, ELLA a évolué entre un minimum de $ 0.0011097 et un maximum de $ 0.00125235, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ELLA est $ 0.00130934, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ELLA a évolué de -1.44% au cours de la dernière heure, +8.34% sur 24 heures et de -6.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ELLA (ELLA)

Capitalisation boursière $ 1.21M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.21M
Offre en circulation 999.96M
Offre totale 999,955,367.887857

La capitalisation boursière actuelle de ELLA est de $ 1.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ELLA est de 999.96M, avec une offre totale de 999955367.887857. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.21M.