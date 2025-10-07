Informations sur le prix de Efforce (WOZX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00192686 $ 0.00192686 $ 0.00192686 Bas 24 h $ 0.00211014 $ 0.00211014 $ 0.00211014 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00192686$ 0.00192686 $ 0.00192686 Haut 24 h $ 0.00211014$ 0.00211014 $ 0.00211014 Sommet historique $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.02% Changement de prix (1J) +2.94% Variation du prix (7 j) +27.34% Variation du prix (7 j) +27.34%

Le prix en temps réel de Efforce (WOZX) est de $0.00198849. Au cours des dernières 24 heures, WOZX a évolué entre un minimum de $ 0.00192686 et un maximum de $ 0.00211014, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WOZX est $ 3.66, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WOZX a évolué de -0.02% au cours de la dernière heure, +2.94% sur 24 heures et de +27.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Efforce (WOZX)

Capitalisation boursière $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Offre en circulation 618.89M 618.89M 618.89M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Efforce est de $ 1.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WOZX est de 618.89M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.99M.