Informations sur le prix de DUNA AI (DUNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00036477 $ 0.00036477 $ 0.00036477 Bas 24 h $ 0.00038294 $ 0.00038294 $ 0.00038294 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00036477$ 0.00036477 $ 0.00036477 Haut 24 h $ 0.00038294$ 0.00038294 $ 0.00038294 Sommet historique $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Prix le plus bas $ 0.00030876$ 0.00030876 $ 0.00030876 Variation du prix (1 h) +0.40% Changement de prix (1J) -1.36% Variation du prix (7 j) -10.97% Variation du prix (7 j) -10.97%

Le prix en temps réel de DUNA AI (DUNA) est de $0.00037554. Au cours des dernières 24 heures, DUNA a évolué entre un minimum de $ 0.00036477 et un maximum de $ 0.00038294, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DUNA est $ 0.00300003, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00030876.

En termes de performance à court terme, DUNA a évolué de +0.40% au cours de la dernière heure, -1.36% sur 24 heures et de -10.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DUNA AI (DUNA)

Capitalisation boursière $ 375.54K$ 375.54K $ 375.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 375.54K$ 375.54K $ 375.54K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DUNA AI est de $ 375.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUNA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 375.54K.