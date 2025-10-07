Informations sur le prix de dogi (DOGI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.131564 $ 0.131564 $ 0.131564 Bas 24 h $ 0.14283 $ 0.14283 $ 0.14283 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.131564$ 0.131564 $ 0.131564 Haut 24 h $ 0.14283$ 0.14283 $ 0.14283 Sommet historique $ 5.27$ 5.27 $ 5.27 Prix le plus bas $ 0.02684637$ 0.02684637 $ 0.02684637 Variation du prix (1 h) +0.47% Changement de prix (1J) +4.14% Variation du prix (7 j) +18.44% Variation du prix (7 j) +18.44%

Le prix en temps réel de dogi (DOGI) est de $0.141728. Au cours des dernières 24 heures, DOGI a évolué entre un minimum de $ 0.131564 et un maximum de $ 0.14283, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGI est $ 5.27, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02684637.

En termes de performance à court terme, DOGI a évolué de +0.47% au cours de la dernière heure, +4.14% sur 24 heures et de +18.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour dogi (DOGI)

Capitalisation boursière $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de dogi est de $ 2.98M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGI est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.98M.