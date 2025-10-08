Informations sur le prix de Ditto (DITTO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00061517 $ 0.00061517 $ 0.00061517 Bas 24 h $ 0.00065319 $ 0.00065319 $ 0.00065319 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00061517$ 0.00061517 $ 0.00061517 Haut 24 h $ 0.00065319$ 0.00065319 $ 0.00065319 Sommet historique $ 0.070174$ 0.070174 $ 0.070174 Prix le plus bas $ 0.00061517$ 0.00061517 $ 0.00061517 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -4.27% Variation du prix (7 j) -11.79% Variation du prix (7 j) -11.79%

Le prix en temps réel de Ditto (DITTO) est de $0.00061963. Au cours des dernières 24 heures, DITTO a évolué entre un minimum de $ 0.00061517 et un maximum de $ 0.00065319, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DITTO est $ 0.070174, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00061517.

En termes de performance à court terme, DITTO a évolué de -- au cours de la dernière heure, -4.27% sur 24 heures et de -11.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ditto (DITTO)

Capitalisation boursière $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Offre en circulation 10.00M 10.00M 10.00M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ditto est de $ 6.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DITTO est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.20K.