Informations sur le prix de Derpy (DERPY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002126 $ 0.00002126 $ 0.00002126 Bas 24 h $ 0.00002494 $ 0.00002494 $ 0.00002494 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002126$ 0.00002126 $ 0.00002126 Haut 24 h $ 0.00002494$ 0.00002494 $ 0.00002494 Sommet historique $ 0.00093001$ 0.00093001 $ 0.00093001 Prix le plus bas $ 0.00002084$ 0.00002084 $ 0.00002084 Variation du prix (1 h) -1.08% Changement de prix (1J) +12.13% Variation du prix (7 j) -20.58% Variation du prix (7 j) -20.58%

Le prix en temps réel de Derpy (DERPY) est de $0.00002407. Au cours des dernières 24 heures, DERPY a évolué entre un minimum de $ 0.00002126 et un maximum de $ 0.00002494, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DERPY est $ 0.00093001, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002084.

En termes de performance à court terme, DERPY a évolué de -1.08% au cours de la dernière heure, +12.13% sur 24 heures et de -20.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Derpy (DERPY)

Capitalisation boursière $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K Offre en circulation 999.67M 999.67M 999.67M Offre totale 999,670,617.706382 999,670,617.706382 999,670,617.706382

La capitalisation boursière actuelle de Derpy est de $ 24.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DERPY est de 999.67M, avec une offre totale de 999670617.706382. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.06K.