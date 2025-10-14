Informations sur le prix de Dechat (DECHAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00399104 $ 0.00399104 $ 0.00399104 Bas 24 h $ 0.0046854 $ 0.0046854 $ 0.0046854 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00399104$ 0.00399104 $ 0.00399104 Haut 24 h $ 0.0046854$ 0.0046854 $ 0.0046854 Sommet historique $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Prix le plus bas $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -3.08% Variation du prix (7 j) -9.48% Variation du prix (7 j) -9.48%

Le prix en temps réel de Dechat (DECHAT) est de $0.00454094. Au cours des dernières 24 heures, DECHAT a évolué entre un minimum de $ 0.00399104 et un maximum de $ 0.0046854, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DECHAT est $ 8.15, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00150656.

En termes de performance à court terme, DECHAT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -3.08% sur 24 heures et de -9.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dechat (DECHAT)

Capitalisation boursière $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.52K$ 113.52K $ 113.52K Offre en circulation 3.70M 3.70M 3.70M Offre totale 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dechat est de $ 16.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DECHAT est de 3.70M, avec une offre totale de 25000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.52K.