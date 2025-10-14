Le prix en temps réel de Dark Cheems est aujourd'hui de 0.00146285 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOTAKEKE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOTAKEKE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Dark Cheems est aujourd'hui de 0.00146285 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOTAKEKE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOTAKEKE facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Dark Cheems (TOTAKEKE)

Prix en temps réel : 1 TOTAKEKE à USD

Graphique du prix de Dark Cheems (TOTAKEKE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 06:13:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de Dark Cheems (TOTAKEKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

Le prix en temps réel de Dark Cheems (TOTAKEKE) est de $0.00146285. Au cours des dernières 24 heures, TOTAKEKE a évolué entre un minimum de $ 0.00134687 et un maximum de $ 0.00166656, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOTAKEKE est $ 0.01529702, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TOTAKEKE a évolué de -1.95% au cours de la dernière heure, -9.80% sur 24 heures et de -9.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dark Cheems (TOTAKEKE)

La capitalisation boursière actuelle de Dark Cheems est de $ 1.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOTAKEKE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.46M.

Historique du prix de Dark Cheems (TOTAKEKE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Dark Cheems en USD était de $ -0.000159104284387937.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dark Cheems en USD était de $ -0.0004950973.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dark Cheems en USD était de $ -0.0010728512.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dark Cheems en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000159104284387937-9.80%
30 jours$ -0.0004950973-33.84%
60 jours$ -0.0010728512-73.33%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Dark Cheems (TOTAKEKE)

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Dark Cheems (USD)

Combien vaudra Dark Cheems (TOTAKEKE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Dark Cheems (TOTAKEKE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Dark Cheems.

Consultez la prévision de prix de Dark Cheems maintenant !

Tokenomics de Dark Cheems (TOTAKEKE)

Comprendre la tokenomics de Dark Cheems (TOTAKEKE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOTAKEKE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Dark Cheems (TOTAKEKE)

Combien vaut Dark Cheems (TOTAKEKE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TOTAKEKE en USD est de 0.00146285 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TOTAKEKE à USD ?
Le prix actuel de TOTAKEKE en USD est $ 0.00146285. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Dark Cheems ?
La capitalisation boursière de TOTAKEKE est de $ 1.46M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TOTAKEKE ?
L'offre en circulation de TOTAKEKE est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TOTAKEKE ?
TOTAKEKE a atteint un prix ATH de 0.01529702 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TOTAKEKE ?
TOTAKEKE a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de TOTAKEKE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TOTAKEKE est de -- USD.
Est-ce que TOTAKEKE va augmenter cette année ?
TOTAKEKE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TOTAKEKE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Dark Cheems (TOTAKEKE)

10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

