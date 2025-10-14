Informations sur le prix de Dark Cheems (TOTAKEKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00134687 $ 0.00134687 $ 0.00134687 Bas 24 h $ 0.00166656 $ 0.00166656 $ 0.00166656 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00134687$ 0.00134687 $ 0.00134687 Haut 24 h $ 0.00166656$ 0.00166656 $ 0.00166656 Sommet historique $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.95% Changement de prix (1J) -9.80% Variation du prix (7 j) -9.86% Variation du prix (7 j) -9.86%

Le prix en temps réel de Dark Cheems (TOTAKEKE) est de $0.00146285. Au cours des dernières 24 heures, TOTAKEKE a évolué entre un minimum de $ 0.00134687 et un maximum de $ 0.00166656, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOTAKEKE est $ 0.01529702, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TOTAKEKE a évolué de -1.95% au cours de la dernière heure, -9.80% sur 24 heures et de -9.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dark Cheems (TOTAKEKE)

Capitalisation boursière $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dark Cheems est de $ 1.46M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOTAKEKE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.46M.