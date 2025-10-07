Informations sur le prix de DAOhaus (HAUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.379335 $ 0.379335 $ 0.379335 Bas 24 h $ 0.385068 $ 0.385068 $ 0.385068 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.379335$ 0.379335 $ 0.379335 Haut 24 h $ 0.385068$ 0.385068 $ 0.385068 Sommet historique $ 85.61$ 85.61 $ 85.61 Prix le plus bas $ 0.142041$ 0.142041 $ 0.142041 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) +1.40% Variation du prix (7 j) +2.86% Variation du prix (7 j) +2.86%

Le prix en temps réel de DAOhaus (HAUS) est de $0.385061. Au cours des dernières 24 heures, HAUS a évolué entre un minimum de $ 0.379335 et un maximum de $ 0.385068, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAUS est $ 85.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.142041.

En termes de performance à court terme, HAUS a évolué de +0.39% au cours de la dernière heure, +1.40% sur 24 heures et de +2.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DAOhaus (HAUS)

Capitalisation boursière $ 385.06K$ 385.06K $ 385.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 385.06K$ 385.06K $ 385.06K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DAOhaus est de $ 385.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAUS est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 385.06K.