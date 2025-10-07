Le prix en temps réel de Coin6900 est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COIN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Coin6900 est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COIN facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur COIN

Informations sur le prix de COIN

Site officiel de COIN

Tokenomics de COIN

Prévisions de prix de COIN

Logo de Coin6900

Prix de Coin6900 (COIN)

Non listé

Prix en temps réel : 1 COIN à USD

+14.80%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de Coin6900 (COIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:07:03 (UTC+8)

Informations sur le prix de Coin6900 (COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

$ 0.0057148
$ 0.0057148$ 0.0057148

+0.32%

+14.74%

+30.10%

+30.10%

Le prix en temps réel de Coin6900 (COIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COIN est $ 0.0057148, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COIN a évolué de +0.32% au cours de la dernière heure, +14.74% sur 24 heures et de +30.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coin6900 (COIN)

La capitalisation boursière actuelle de Coin6900 est de $ 74.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COIN est de 969.28M, avec une offre totale de 969282847.2599621. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 74.42K.

Historique du prix de Coin6900 (COIN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Coin6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Coin6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Coin6900 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Coin6900 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+14.74%
30 jours$ 0-16.72%
60 jours$ 0-41.70%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Coin6900 (COIN)

Coin6900 - An onchain manifestation of Coinbase on the Base network. Attracting investors onchain and promoting investor awareness. First and foremost we are a meme token but aim to be more than this and asist new crypto enthusiasts onto the base chain and provide a safe place for investment. We aspire to develop the project so that the Coin6900 token has utility via being able to use it as a currency to buy merchandise and other things related to Coinbase itself.

Ressource de Coin6900 (COIN)

Prévision de prix de Coin6900 (USD)

Combien vaudra Coin6900 (COIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Coin6900 (COIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Coin6900.

Consultez la prévision de prix de Coin6900 maintenant !

COIN en devises locales

Tokenomics de Coin6900 (COIN)

Comprendre la tokenomics de Coin6900 (COIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COIN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Coin6900 (COIN)

Combien vaut Coin6900 (COIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de COIN en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de COIN à USD ?
Le prix actuel de COIN en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Coin6900 ?
La capitalisation boursière de COIN est de $ 74.42K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de COIN ?
L'offre en circulation de COIN est de 969.28M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COIN ?
COIN a atteint un prix ATH de 0.0057148 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COIN ?
COIN a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de COIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COIN est de -- USD.
Est-ce que COIN va augmenter cette année ?
COIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COIN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:07:03 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Coin6900 (COIN)

10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

