Informations sur le prix de Coin6900 (COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0057148$ 0.0057148 $ 0.0057148 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.32% Changement de prix (1J) +14.74% Variation du prix (7 j) +30.10% Variation du prix (7 j) +30.10%

Le prix en temps réel de Coin6900 (COIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COIN est $ 0.0057148, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COIN a évolué de +0.32% au cours de la dernière heure, +14.74% sur 24 heures et de +30.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coin6900 (COIN)

Capitalisation boursière $ 74.42K$ 74.42K $ 74.42K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 74.42K$ 74.42K $ 74.42K Offre en circulation 969.28M 969.28M 969.28M Offre totale 969,282,847.2599621 969,282,847.2599621 969,282,847.2599621

La capitalisation boursière actuelle de Coin6900 est de $ 74.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COIN est de 969.28M, avec une offre totale de 969282847.2599621. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 74.42K.