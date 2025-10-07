Informations sur le prix de Coin on Base (COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000458 $ 0.00000458 $ 0.00000458 Bas 24 h $ 0.00000665 $ 0.00000665 $ 0.00000665 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000458$ 0.00000458 $ 0.00000458 Haut 24 h $ 0.00000665$ 0.00000665 $ 0.00000665 Sommet historique $ 0.00009433$ 0.00009433 $ 0.00009433 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.47% Changement de prix (1J) -18.68% Variation du prix (7 j) -40.94% Variation du prix (7 j) -40.94%

Le prix en temps réel de Coin on Base (COIN) est de $0.00000526. Au cours des dernières 24 heures, COIN a évolué entre un minimum de $ 0.00000458 et un maximum de $ 0.00000665, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COIN est $ 0.00009433, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COIN a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -18.68% sur 24 heures et de -40.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Coin on Base (COIN)

Capitalisation boursière $ 512.55K$ 512.55K $ 512.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 512.55K$ 512.55K $ 512.55K Offre en circulation 97.50B 97.50B 97.50B Offre totale 97,500,000,000.0 97,500,000,000.0 97,500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Coin on Base est de $ 512.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COIN est de 97.50B, avec une offre totale de 97500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 512.55K.