Informations sur le prix de CodeputerBot (CODEPUTER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.80% Changement de prix (1J) +0.22% Variation du prix (7 j) -17.60% Variation du prix (7 j) -17.60%

Le prix en temps réel de CodeputerBot (CODEPUTER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CODEPUTER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CODEPUTER est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CODEPUTER a évolué de -1.80% au cours de la dernière heure, +0.22% sur 24 heures et de -17.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CodeputerBot (CODEPUTER)

Capitalisation boursière $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Offre en circulation 999.41M 999.41M 999.41M Offre totale 999,407,361.642804 999,407,361.642804 999,407,361.642804

La capitalisation boursière actuelle de CodeputerBot est de $ 14.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CODEPUTER est de 999.41M, avec une offre totale de 999407361.642804. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.86K.