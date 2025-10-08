Informations sur le prix de Cod3x (CDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.091385 $ 0.091385 $ 0.091385 Bas 24 h $ 0.096894 $ 0.096894 $ 0.096894 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.091385$ 0.091385 $ 0.091385 Haut 24 h $ 0.096894$ 0.096894 $ 0.096894 Sommet historique $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Prix le plus bas $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Variation du prix (1 h) -1.06% Changement de prix (1J) -2.49% Variation du prix (7 j) +2.74% Variation du prix (7 j) +2.74%

Le prix en temps réel de Cod3x (CDX) est de $0.091646. Au cours des dernières 24 heures, CDX a évolué entre un minimum de $ 0.091385 et un maximum de $ 0.096894, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CDX est $ 0.251359, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01749092.

En termes de performance à court terme, CDX a évolué de -1.06% au cours de la dernière heure, -2.49% sur 24 heures et de +2.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cod3x (CDX)

Capitalisation boursière $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Offre en circulation 49.34M 49.34M 49.34M Offre totale 49,342,041.6455986 49,342,041.6455986 49,342,041.6455986

La capitalisation boursière actuelle de Cod3x est de $ 4.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CDX est de 49.34M, avec une offre totale de 49342041.6455986. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.52M.