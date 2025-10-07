Informations sur le prix de Cindicator (CND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.310116$ 0.310116 $ 0.310116 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) -0.16% Variation du prix (7 j) -3.73% Variation du prix (7 j) -3.73%

Le prix en temps réel de Cindicator (CND) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CND a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CND est $ 0.310116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CND a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, -0.16% sur 24 heures et de -3.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cindicator (CND)

Capitalisation boursière $ 362.46K$ 362.46K $ 362.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 375.75K$ 375.75K $ 375.75K Offre en circulation 1.93B 1.93B 1.93B Offre totale 2,000,000,005.0 2,000,000,005.0 2,000,000,005.0

La capitalisation boursière actuelle de Cindicator est de $ 362.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CND est de 1.93B, avec une offre totale de 2000000005.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 375.75K.