Informations sur le prix de Chi (気) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.21% Changement de prix (1J) -7.86% Variation du prix (7 j) +4.64% Variation du prix (7 j) +4.64%

Le prix en temps réel de Chi (気) est de --. Au cours des dernières 24 heures, 気 a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 気 est $ 0.00205066, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, 気 a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, -7.86% sur 24 heures et de +4.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chi (気)

Capitalisation boursière $ 39.17K$ 39.17K $ 39.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.17K$ 39.17K $ 39.17K Offre en circulation 999.70M 999.70M 999.70M Offre totale 999,700,890.881948 999,700,890.881948 999,700,890.881948

La capitalisation boursière actuelle de Chi est de $ 39.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 気 est de 999.70M, avec une offre totale de 999700890.881948. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.17K.