Informations sur le prix de Cel AI (SN127) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Bas 24 h $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Haut 24 h $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Sommet historique $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Prix le plus bas $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Variation du prix (1 h) +12.32% Changement de prix (1J) -8.70% Variation du prix (7 j) +242.25% Variation du prix (7 j) +242.25%

Le prix en temps réel de Cel AI (SN127) est de $1.79. Au cours des dernières 24 heures, SN127 a évolué entre un minimum de $ 1.51 et un maximum de $ 3.29, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN127 est $ 3.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.385811.

En termes de performance à court terme, SN127 a évolué de +12.32% au cours de la dernière heure, -8.70% sur 24 heures et de +242.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cel AI (SN127)

Capitalisation boursière $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Offre en circulation 1.04M 1.04M 1.04M Offre totale 1,042,254.090646762 1,042,254.090646762 1,042,254.090646762

La capitalisation boursière actuelle de Cel AI est de $ 1.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN127 est de 1.04M, avec une offre totale de 1042254.090646762. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.87M.