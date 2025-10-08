Informations sur le prix de Candle Cat (CANDLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00105179 Haut 24 h $ 0.00108432 Sommet historique $ 0.02097471 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.58% Changement de prix (1J) -1.59% Variation du prix (7 j) +5.69%

Le prix en temps réel de Candle Cat (CANDLE) est de $0.00106418. Au cours des dernières 24 heures, CANDLE a évolué entre un minimum de $ 0.00105179 et un maximum de $ 0.00108432, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CANDLE est $ 0.02097471, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CANDLE a évolué de +0.58% au cours de la dernière heure, -1.59% sur 24 heures et de +5.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Candle Cat (CANDLE)

Capitalisation boursière $ 205.75K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 205.75K Offre en circulation 193.34M Offre totale 193,344,449.93478

La capitalisation boursière actuelle de Candle Cat est de $ 205.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CANDLE est de 193.34M, avec une offre totale de 193344449.93478. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 205.75K.