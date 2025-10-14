Informations sur le prix de CacheDrop (CACHE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.71% Changement de prix (1J) +1.95% Variation du prix (7 j) -30.14% Variation du prix (7 j) -30.14%

Le prix en temps réel de CacheDrop (CACHE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CACHE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CACHE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CACHE a évolué de +1.71% au cours de la dernière heure, +1.95% sur 24 heures et de -30.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CacheDrop (CACHE)

Capitalisation boursière $ 35.54K$ 35.54K $ 35.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 35.54K$ 35.54K $ 35.54K Offre en circulation 999.88M 999.88M 999.88M Offre totale 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

La capitalisation boursière actuelle de CacheDrop est de $ 35.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CACHE est de 999.88M, avec une offre totale de 999880289.0938786. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 35.54K.