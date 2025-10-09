Informations sur le prix de Brettwu (BRETTWU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.94% Changement de prix (1J) +1.29% Variation du prix (7 j) +12.12% Variation du prix (7 j) +12.12%

Le prix en temps réel de Brettwu (BRETTWU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BRETTWU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRETTWU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BRETTWU a évolué de -0.94% au cours de la dernière heure, +1.29% sur 24 heures et de +12.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Brettwu (BRETTWU)

Capitalisation boursière $ 327.91K$ 327.91K $ 327.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 327.91K$ 327.91K $ 327.91K Offre en circulation 413.57T 413.57T 413.57T Offre totale 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

La capitalisation boursière actuelle de Brettwu est de $ 327.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRETTWU est de 413.57T, avec une offre totale de 413570833756849.44. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 327.91K.