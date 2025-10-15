Informations sur le prix de Brain (SN90) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.679617
Haut 24 h $ 0.827404
Sommet historique $ 0.952517
Prix le plus bas $ 0.316266
Variation du prix (1 h) -1.31%
Changement de prix (1J) -2.05%
Variation du prix (7 j) +54.31%

Le prix en temps réel de Brain (SN90) est de $0.76849. Au cours des dernières 24 heures, SN90 a évolué entre un minimum de $ 0.679617 et un maximum de $ 0.827404, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN90 est $ 0.952517, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.316266.

En termes de performance à court terme, SN90 a évolué de -1.31% au cours de la dernière heure, -2.05% sur 24 heures et de +54.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Brain (SN90)

Informations de marché pour Brain (SN90)

Capitalisation boursière $ 418.92K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 418.92K
Offre en circulation 549.68K
Offre totale 549,680.0

La capitalisation boursière actuelle de Brain est de $ 418.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN90 est de 549.68K, avec une offre totale de 549680.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 418.92K.